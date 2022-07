Wir laden Sie zum Fondsmanager-Dialog Q3/2022 am 19. Juli 2022 um 11 Uhr ein. Unser Fondsmanager Yefei Lu sowie unser Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer geben einen Kapitalmarktrückblick und -ausblick, referieren über die Investmentphilosophie der Fondsmandate und wie die Fonds im aktuellen Marktumfeld positioniert sind. Beispielhaft wird die aktuelle Ausrichtung am Frankfurter Stiftungsfonds , dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, PRIMA - Globale Werte und dem Frankfurter - Value Focus Fund gezeigt . Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 22-020 registriert. Für die Teilnahme erhalten Sie 1,0 CPD-Credits . Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!